Канцлер ФРГ Шольц назвал поджог подстанции, обесточивший завод Tesla, терактом

Канцлер Германии Олаф Шольц назвал терактом поджог подстанции, в результате чего завод Tesla был обесточен. Об этом он заявил в интервью газете Märkische Allgemeine Zeitung .

В начале марта неизвестные подожгли подстанцию недалеко от Берлина, в результате чего город Экнер и завод Tesla в Грюнхайде остались без электричества. Поджигателями, по информации СМИ, оказались экоактивисты. В результате пожара на заводе по производству беспилотных автомобилей была приостановлена работа, более 12 тысяч сотрудников эвакуировали.

«Что касается нападения (на подстанцию), я его рассматриваю так же, как и правительство федеральной земли — это был террористический акт», — сказал Шольц.

Отдельно канцлер Германии заявил о необходимости расширить работу Tesla в Германии. Он отметил, что полиция и органы безопасности обязаны установить всех виновных в совершении поджога.

Американская компания Tesla занимается производством производитель электромобилей и решений для хранения электроэнергии. В 2019 году Tesla стала крупнейшим производителем электромобилей в мире. Компания получила название в честь американского инженера, изобретателя в области электротехники Николы Теслы.

Ранее Шольц заявил, что спецслужбы Германии не имели информации о готовящемся теракте в России. Речь идет о трагедии в «Крокус Сити Холле», произошедшей 22 марта.