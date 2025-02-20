Шольц назвал «антипатриотичными провинциальными придурками» критиков его политики по Украине

Канцлер ФРГ Олаф Шольц во время частного обеда с законодателями, занимающимися коалиционным бюджетом, оскорбил критиков его политики по военной помощи Украине. Этих людей он назвал «антипатриотичными провинциальными придурками». Об инциденте сообщает издание Politico.

Тогда во время обеда депутаты пытались надавить на Шольца, пытаясь убедить его в том, что нужно увеличить объем поддержки Киева. Шефер попросил Шольца сопоставить военную помощь Украине с немецким ВВП, намекая на то, что вклад Германии слишком мал. Это вывело канцлера из себя.

Он выругался и сказал, что такие заявления могут делать только «антипатриотичные провинциальные придурки».

Ранее сообщалось о том, что Шольц призвал ЕС внести вклад в обеспечение мира на Украине.