Шольц призвал ЕС внести вклад в обеспечение мира на Украине

По данным издания, подобное заявление канцлер Германии сделал после переговоров России и США в Эр-Рияде. Политик заявил, что именно ЕС открыл Украине двери в Евросоюз. По его мнению, Украина — демократическая и суверенная страна. Ее правительство вправе самостоятельно принимать решение, на каких условиях сторонам удастся решить конфликтные моменты. Он считает, что в будущем США, Канада и страны ЕС должны помочь Украине в создании сильной армии.

«Очевидно, что Европейский союз, как и США, должен внести свой вклад в обеспечение мира — если он, наконец, будет достигнут — точно так же, как и Соединенные Штаты», — заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

Издание отметило, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что участниками переговоров по завершению вооруженного конфликта должны стать ЕС, Турция и Великобритания. По его мнению, переговоры могут состояться в Турции.

Ранее Шольц заявил, что Европа помогла Украине больше, чем США.