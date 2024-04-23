Шольц назвал цитирование Путиным работ Канта попыткой присвоить труды философа

Владимир Путин не имеет никакого права цитировать слова немецкого философа Иммануила Канта. В этом уверен канцлер ФРГ Олаф Шольц, его слова привело издание Welt.

Канцлер выступил в Берлинско-Бранденбургской академии наук, на юбилейной церемонии в честь 300-го дня рождения великого философа. Он заявил, что российское правительство хочет любыми путями присвоить себе наследие Канта, а также его работы.

«У Путина нет ни малейших оснований ссылаться на Канта», - категорично заявил Шольц.

По его утверждению, мыслитель по иному видел мир, чем его видит сейчас сейчас РФ. До этого Владимир Путин неоднократно обращал свое внимание на Канта в публичных выступлениях. Он, к примеру, призывал следовать кантовским заветам и жить собственным умом.

Ранее соратник Шольца Мютцених заявил, что именно немецкий канцлер спас Украину от ядерного удара. Якобы он уговорил китайского лидера Си Цзиньпина повлиять на Путина и отсоветовать ему использовать ядерные вооружения.