В партии Шольца заявили, что канцлер спас Украину от ядерного удара

Лидер фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в Бундестаге Рольф Мютцених заявил, что его однопартиец канцлер ФРГ Олаф Шольц предотвратил ядерный удар по Украине, передает Bild.

Депутат рассказал, что осенью 2022 года Шольц во время визита в Пекин уговорил председателя КНР Си Цзиньпина повлиять на Владимира Путина с тем, чтобы тот не применял ядерное оружие на Украине.

Однако эксперты ставят под сомнение заслуги канцлера.

Так, профессор Университета бундесвера в Мюнхене Карло Масала заявил изданию, что не было никаких признаков того, что Россия собирается применить ядерное оружие на Украине.

Ранее сообщалось, что рейтинг партии Шольца вырос после отказа канцлера поставить Киеву дальнобойные ракеты Taurus.