Медведев рекомендовал Макрону лечить недержание речи сменой рациона питания

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев на странице в интернет- мессенджере прокомментировал недавние заявления президента Франции Эмманюэля Макрона о необходимости отправки военных НАТО в зону СВО, о важности поражения России в зоне специальной операции и о предложении передать Украине ракеты дальнего поражения.

Дмитрий Медведев отметил, что иногда люди страдают от различных заболеваний, например, от недержания мочи. После громких заявлений президента Франции можно предположить, что, вероятно, ему сначала «в голову ударила моча», а потом произошло недержание речи.

«Вот у кого-то бывает недержание мочи. Про других, склонных к необдуманной реакции, говорят «моча в голову ударила». А вот у действующего президента Франции, верховного главнокомандующего вооруженными силами Франции и князя Андорры Эммануэля Жана-Мишеля Фредерика Макрона приключилось сразу две проблемы: сначала ему, вероятно, ударила в голову моча, а затем произошло недержание речи», — написал Дмитрий Медевдев.

Дмитрий Медведев предположил, что недержание речи связано с перегруженным графиком работы. Возможно, также необходимо сменить привычный рацион питания.

«Или рацион пора сменить: устрицы и шампанское – вещь хорошая, но ведь не мальчик уже. Словесный энурез в его возрасте опасен. Да и окружающим не нравится. Запах, знаете ли…», — написал Зампред Совета безопасности РФ.

Ранее Дмитрий Медведев в ироничной форме с использованием иллюстрации с изображением животных прокомментировал недавнюю встречу президента Украины Владимира Зеленского с лидерами Германии и Франции, после которой стороны подписали ряд соглашений об укреплении сотрудничества.