Шольц отказался ставить России ультиматумы, назвав все это опасной «русской рулеткой»

Канцлер Германии Олаф Шольц назвал недальновидными и даже опасными для страны высказывания лидера фракции ХДС и кандидата в будущие канцлеры ФРГ, одного из лидеров оппозиции Фридриха Мерца «поставить ультиматум» России о немедленном выводе войск с территории Украины.

На прошлой неделе Мерц потребовал от правительства Германии и канцлера Шольца дать Москве сутки на прекращение ударов по Украине. В случае невыполнения ультиматума предлагалось направить Киеву дальнобойные ракеты Taurus для нанесения ударов вглубь территории России.

Как подчеркнул Шольц, идея «поставить России, ядерному государству, ультиматум» не самая лучшая.

«Я могу только сказать: будьте осторожны! Нельзя играть в русскую рулетку с безопасностью Германии», — добавил канцлер, его цитирует Bild.

21 ноября появились сообщения о том, что российские военные нанесли удар по Украине с использованием баллистической ракеты РС-26. Этой информацией поделился российский военный блогер Юрий Подоляка. По его данным, ракета, предположительно, была запущена из с полигона «Капустин Яр». Позднее президент России Владимир Путин подтвердил удар по «Южмашу», подчеркнув, что это было испытание в боевых условиях новейшей российской баллистической ракеты средней дальности «Орешник».

Ранее эксперт Клинцевич назвал объекты, по которым РФ может нанести массированный удар «Орешком».