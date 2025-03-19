Шольц оценил решение Путина и Трампа прекратить наносить удары по энергоинфраструктуре Украины

Канцлер Германии Олаф Шольц положительно оценил решение президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа прекратить наносить удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины. По его мнению, это может стать первым шагом на пути к достижению мира.

Также он счел важным начало переговоров о безопасности судоходства.

«Следующим шагом должно стать полноценное прекращение огня, причем как можно быстрее», — сказал Шольц в ходе выступления на пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Вместе с тем Шольц заявил, что любые решения, связанные с Украиной, должны приниматься при участии Киева.

Ранее Шольц заявил, что не жалеет о выдвижении своей кандидатуры на пост канцлера.