Шольц оценил решение Путина и Трампа прекратить наносить удары по энергоинфраструктуре Украины
Шольц назвал шагом к миру прекращение ударов по энергоинфраструктуре Украины
Фото: [flickr.com]
Канцлер Германии Олаф Шольц положительно оценил решение президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа прекратить наносить удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины. По его мнению, это может стать первым шагом на пути к достижению мира.
Также он счел важным начало переговоров о безопасности судоходства.
«Следующим шагом должно стать полноценное прекращение огня, причем как можно быстрее», — сказал Шольц в ходе выступления на пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Вместе с тем Шольц заявил, что любые решения, связанные с Украиной, должны приниматься при участии Киева.
Ранее Шольц заявил, что не жалеет о выдвижении своей кандидатуры на пост канцлера.