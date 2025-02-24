Шольц заявил, что не жалеет о выдвижении своей кандидатуры на пост канцлера

Олаф Шольц после поражения Социал-демократическая партии Германии на выборах в Бундестаг заявил, что не жалеет о решении выдвинуть свою кандидатуру на пост канцлера. Об этом сообщает газета Bild.

Он также отметил, что в период предвыборной кампании получал поддержку. Вместе с тем Шольц признался, что вчерашний вечер был очевидным поражением.

По данным опроса, проведенного среди жителей Германии, самым популярным политиком в стране является министр обороны ФРГ Бориус Писториус. Как и Шольц, он принадлежит к социал-демократам.

В декабре прошлого года его рейтинг составлял 46%. Но Писториус не стал участвовать в выборах и поддержал кандидатуру Шольца.

Ранее сообщалось о том, что Шольц призвал ЕС внести вклад в обеспечение мира на Украине.