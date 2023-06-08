Шольц озвучил условия для вступления Украины в ЕС

Канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил, что Украина сможет присоединиться к Евросоюзу, после того как будет соответствовать всем критериям приема в объединение, сообщает ТАСС .

По словам политика, Европейскому объединению в свою очередь тоже нужно выполнить определенные задачи, чтобы появилась возможность принимать новые страны. Канцлер Германии сделал акцент на том, что Украина является частью Европейской семьи, а также сообщил, что они готовы поддерживать эту страну в ходе присоединения к ЕС.

Шольц также сказал, что сейчас идет диалог с властями Украины, стороны решают будущее Киева, которое ждет страну после завершения конфликта с Россией, в том числе рассматриваются вопросы безопасности.