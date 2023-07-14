Шольц перепутал Украину и Швецию, говоря о вступлении в НАТО

Канцлер Германии Олаф Шольц перепутал Швецию с Украиной, говоря о возможном вступлении Швеции в НАТО. Он оговорился и поддержал интеграцию Украины с альянсом. Политик допустил ошибку, выступая на пресс-конференции в Берлине в пятницу, 14 июля. Его слова приводят РИА Новости.

«Я поддерживаю вступление Украины в НАТО», – сказал Шольц.

После это в зале возникла пауза, а кое-где послышался смех. Шольц поправил себя и выразил поддержку Швеции на вступление в Североатлантический альянс.

Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО в мае 2022 года, но только одна страна – Финляндия, стала полноценным членом блока. Это произошло в апреле 2023 года.

Против членства Швеции в НАТО выступает Турция. Недовольство Анкары вызвано тем, что шведские власти долгое время укрывали у себя курдских террористов. Кроме того, отношения между странами обострились из-за акций протестов с сожжением Корана, которые проходят в Стокгольме.

Во время саммита НАТО в Вильнюсе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара готова одобрить вступление Швеции в альянс, но только в том случае, если Турцию примут в Евросоюз.

Украина подала заявку на вступление в НАТО по ускоренной процедуре в сентябре 2022 года. На саммите НАТО Киев ожидал официального приглашения в альянс, но этого не произошло. Страны НАТО договорились продолжать оказывать финансовую и военную помощь Украине.