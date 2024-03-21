Шольц приказал помешавшей его выступлению активистке «прекратить орать»

Выступление немецкого канцлера Олафа Шольца в ходе недавнего открытия в ходе книжной ярмарки в Лейпциге несколько раз было прервано из-за выкриков местных активистов. В ответ на крики глава кабинета министров приказал активистам «прекратить орать», передает телевизионный канал MDR .

Сообщается, что с самого начала выступления политика, из зала слышался голос женщины-активистки, которая долгое время пыталась его перекричать. Из-за этого, в какой-то момент Шольц прервался и крикнул ей «Прекрати орать». После того, как зрители затихли, канцлер заявил, что присутствующие в зале собрались благодаря «силе слова, а не крика».

После этих слов политика, та же женщина перешла с крика на визг. Предполагается, что причиной для этого стал тот факт, что ее из зала начала выводить охрана. В ответ на это канцлер лишь отметил, что считает неправильным путать демократию с криком.

На этом крики в зале так же не корнчились. После вывода женщины, Шольцу также попытался мужчина, который был выведен из зала охраной позже.