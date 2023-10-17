Шольц призвал не приравнивать ХАМАС к палестинцам

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал проводить черту между движением ХАМАС и палестинским народом. Он заявил, что боевики группировки не имеют права говорить от лица палестинцев.

Об этом Шольц заявил на пресс-конференции в Берлины с королем Иордании Абдаллой II во вторник, 17 октября. Его слова приводит ТАСС.

«При всем ужасе от насилия [со стороны] ХАМАС важно различать: палестинцы – это не ХАМАС. У ХАМАС нет права говорить от их лица. В том числе и палестинское население Газы – жертвы ХАМАС», – заявил Шольц.

Канцлер ФРГ в течение дня может отправиться в Израиль.

7 октября боевики палестинской исламистской радикальной группировки ХАМАС выпустили из сектора Газа до 5 тысяч ракет в сторону Израиля. Кроме того, боевики проникли в южную часть израильского государства, где убили более 260 человек и увели в плен мирных граждан.

Власти Израиля объявили о мобилизации резервистов и введении военного положения в стране. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала атаковать сектор Газа с целью уничтожения всех баз хамасовцев. Кроме того, Тель-Авив объявил о намерении начать наземную операцию в Газе, в связи с чем призвал палестинцев эвакуироваться.