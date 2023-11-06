Шольц призвал жителей Германии к защите евреев

Немецкий канцлер Олаф Шольц призвал жителей Германии продемонстрировать свое гражданское мужество и приложить совместные усилия для того, чтобы защитить представителей еврейского народа, находящихся в ФРГ. Об этом сообщило немецкое издание Mannheimer Morgen .

На фоне обострения ближневосточного конфликта, канцлер Германии призвал жителей своего государства защищать представителей еврейской нации, находящихся в ФРГ. Шольц выразил мнение, что немцам нужно в данный момент проявить гражданское мужество. Он призвал немцев относиться к нападениям на евреев так, как будто это нападение на весь немецкий народ. Канцлер также заявил, что у правоохранительных органов имеются все нужные инструменты для защиты евреев в Германии.