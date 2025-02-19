Шольц раскритиковал Трампа за слова о Зеленском

Канцлер ФРГ Олаф Шольц на своей странице в соцсети раскритиковал президента США Дональда Трампа за то, что тот назвал Владимира Зеленского диктатором. По мнению Шольца, лишать Зеленского демократической легитимности неправильно и опасно.

Проведение выборов на Украине во время вооруженного конфликта невозможно, отметил немецкий канцлер, а политика главы Зеленского по истечению срока полномочий якобы «соответствует требованиям конституции и избирательного законодательства».

Напомним, ранее американский лидер Дональд Трамп назвал Владимира Зеленского «диктатором без выборов» и обвинил его в том, что он не хочет завершать конфликт с Россией, так как ему это выгодно.

Трамп напомнил, что Зеленский уговорил США потратить $350 млрд на войну, которую он не смог бы выиграть, и что экс-президент Джо Байден даже не стремился урегулировать ситуацию на Украине.

Ранее сообщалось о том, что Зеленский счел несерьезным требование Трампа вернуть $500 млрд.