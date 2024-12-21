Шольц «рявкнул» на Дуду из-за предложения конфисковать российские активы в ЕС
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Канцлера Германии Олафа Шольца возмутило предложение президента Польши Анджея Дуды конфисковать активы России в Евросоюзе.
По словам лидера ФРГ, это может негативно отразиться на европейских финансовых рынках.
При этом, как сообщает Financial Times, он «рявкнул» на Дуду.
До этого власти Германии, Франции и Италии заявили, что сомневаются в том, что активы РФ на сумму около $300 млрд могут быть конфискованы.
Западные страны любыми способами использовать эти средства, чтобы оказать военную поддержку Киеву, говорится в публикации.
Ранее сообщалось о том, что канцлер ФРГ Шольц заявил, что готов к новым разговорам с Путиным.