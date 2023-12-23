Шольц сильнее всех просел в рейтинге одобрения политиков Германии

Немецкий канцлер Олаф Шольц сильнее всех соперников просел в рейтинге одобрения политиков страны в декабре по версии Verian, сообщает местный журнал Der Spiegel .

Согласно составленному рейтингу, популярность Шольца упала на 14%, спустив канцлера на 14-е место в списке из всего 20 политиков.

Снизился и рейтинг у коллег Шольца по правящей партии, в том числе у немецкой министра иностранных дел Анналены Бербок и главы МВД страны Нэнси Фезер. Их популярность утратила по 4%. Неизменной среди однопартийцев осталась лишь популярность главы Министерства обороны ФРГ Бориса Писториуса – он все еще занимает 2-е место, расположившись после президента Франка-Вальтера Штайнмайера.

Самый большой прирост популярности в текущем месяце у лидера оппозиционного союза ХСС Маркуса Зедера и Сары Вагенкнехт – их рейтинг поднялся на 7% и 8% соответственно.