Шольц упомянул Путина в новогоднем обращении

Канцлер Германии Олаф Шольц в новогоднем обращении высказался о России и ее лидере Владимире Путине.

Он заявил, что во многих проблемах жителей Германии виновата Россия, которая «начала беспощадный конфликт» на Украине.

После его начала Путин «перекрыл газовый кран» для Европы.

Немецкие граждане резко отреагировали на заявление канцлера. В комментариях к материалу в Die Welt они обращают внимание на то, что Евросоюз сам отказался от российских энергоносителей, а «Северные потоки», по которым в Германию поступал дешевый газ из России, взорвали США.

В опросе газеты Bild, проведенном в конце ноября, рейтинг Шольца упал до минимума. На момент своего назначения он занимал лидирующую позицию, а сейчас упал на 17-е место среди всех немецких политиков.