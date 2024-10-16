Шольц выразил свою готовность к диалогу c Путиным

Канцлер Германии Олаф Шольц в своем выступлении в Бундестаге подтвердил необходимость вовлечения России в будущую мирную конференцию по Украине, и выразил свою готовность к диалогу с российским президентом Владимиром Путиным, передает РИА Новости.

«У нас была конференция в Бюргенштоке в Швейцарии, которая окончилась выводом: нужна еще одна (конференция - ред.), в которой, как сказал президент Украины, должна принять участие и Россия. И поэтому правильно, что когда спрашивают, будем ли мы разговаривать с президентом России, мы говорим: Да, это так», — сказал Шольц.

Он акцентировал внимание на том, что необходимо учитывать два ключевых принципа: ни одно решение не должно приниматься без участия Украины и без предварительного согласия от партнеров Германии.

Кроме того, Шольц еще раз подтвердил свою приверженность поддерживать Украину на протяжении всего необходимого времени.

В то же время федеральное правительство Германии пока не может предоставить конкретной информации о возможной встрече Шольца и Путина.

Как указал на пресс-брифинге официальный представитель правительства Штеффен Хебештрайт, «канцлер всегда четко подчеркивал свою готовность вновь связаться с Владимиром Путиным, когда это будет уместно и оправдано».

Ранее сообщалось, что премьер Бельгии усомнился в реализуемости «плана победы» Зеленского.