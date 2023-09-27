Шольца и Бербок освистали из-за поставок оружия Украине

Толпа немцев освистала канцлера Германии Олафа Шольца и главу немецкого МИД Анналену Бербок во время предвыборного турне по ФРГ. Таким образом народ Германии выразил осуждение решение правительства о помощи Киеву, сообщает местное издание der Spiegel .

Несмотря на то, что два политика представляют две разные партии, немцам их появление пришлось не по нраву в одинаковой степени. Из толпы рвались оскорбления и осуждающие крики вместе со свистом.

Разозлившиеся немцы обвиняют канцлера в том, что он развязал конфликт на территории Украины, спровоцировал инфляцию и миграционный в собственном государстве. Один из немцев в толпе призвал правительство подать в отставку, а его членов отправить под суд.

Издание заявило, что партия «Зеленых» превратилось в «пугало немецкой нации», и даже попытки Бербок показаться более близкой к народу не помогли ей завоевать любовь толпы. Сообщается, что немцы призывали главу МИД «свалить» и обвинили «Зеленых» в поставках для Украины.

В издании заключили, что политикам остается лишь держать «хорошую мину» и идти дальше.