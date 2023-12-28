В своем эфире политик заявил, что у Молдавии не должно быть никакого европейского пути. Он также заявил, что все фразы от представителей ЕС являются ложью, и народу Молдавии не стоит ожидать в стране пенсий по 2000 евро и дорог, как в Германии. По мнению Шора, его страна ничего не получит от Запада и Европы, и Молдавия нужна им лишь для борьбы с РФ.

Шор заявил о своей надежде на то, что в ходе референдума по выбору геополитического вектора, большинство молдавцев выскажется за сотрудничество с Евразийским союзом. Он выразил мнение, что выходом для республики является сотрудничество с Востоком, с которым молдавцы могут по-настоящему разбогатеть.