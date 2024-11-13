SHOT: депутаты просят увеличить разрешенную скорость на автомагистралях до 150 км/ч

Депутаты в России выступили с инициативой увеличить предельную скорость на автомагистралях до 150 км/ч, сообщил SHOT. По их мнению, это позволит автомобилистам передвигаться по трассам со скоростью до 169 км/ч, не опасаясь штрафов.

Отмечается, что соответствующее письмо в адрес руководителя ГУ ГИБДД МВД РФ Михаилу Черникову подготовили депутаты Государственной думы РФ. В документе содержится предложение увеличить предельно допустимую скорость до 150 км/ч на скоростных трассах, отвечающих стандартам безопасности, таких как М11 «Нева» и М12 «Восток».

Авторы инициативы — депутаты Владислав Даванков и Антон Ткачев из партии «Новые люди». Они утверждают, что такое изменение принесет множество преимуществ водителям. Во-первых, уменьшатся пробки, во-вторых, сократится время в пути от одной точки в другую.

Наконец, по мнению авторов предложения, такое решение поспособствует экономическому развитию регионов, связанных с современными дорогами.

Тех, кто выражает беспокойство по поводу безопасности, заверяют, что после увеличения предельной скорости с 110 до 130 км/ч количество аварий не увеличится, поскольку современные дороги соответствуют всем критериям безопасности.

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