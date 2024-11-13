В Госдуме собрались поднять размер страхового возмещения по вкладам до 3 млн рублей

В России необходимо поднять планку максимального размера страхового возмещения по банковским вкладам с 1,4 млн до 3 млн рублей. С такой инициативой, как передает RT, выступили депутаты Госдумы.

По словам главы думского комитета по труду и соцполитике Ярослава Нилова, являющегося одним из соавторов законопроекта, это нужно сделать как ввиду постоянного увеличения Центробанком ключевой ставки, так и в связи со сложной ситуацией на финансовых рынках.

«С учетом изложенного законопроектом предлагается внести изменения в ст. 11 федерального закона „О страховании вкладов в банках Российской Федерации“, согласно которым максимальный размер страхового возмещения по вкладам в банках увеличивается с 1,4 млн до 3 млн рублей», — отметил Нилов.

Собеседник журналистов напомнил, с предложением увеличить страховое возмещение по банковским вкладам минувшей весной выступал и Банк России. К этому призывают и многие эксперты банковской сферы, считая, что данная мера серьезно поспособствует повышению эффективности денежно-кредитной политики банков.

«С учетом того что граждане держат деньги в банках, это увеличение крайне необходимо», — резюмирован Нилов.

Ранее «Коммерсантъ» писал, что ставка по вкладам в крупных банках РФ может превысить 30% годовых.