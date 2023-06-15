Шоу «Давай поженимся» вернется в эфир «Первого канала» в конце июня. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор телеканала Константин Эрнст в рамках Международного Петербургского экономического форума (ПМЭФ), который стартовал 14 июня.

Он уточнил, что съемки телевизионной программы начнется 19 июня.

В марте в СМИ появилась информация о том, что съемки шоу «Давай поженимся» в ближайшее время не планируются. Сама программа пропала из телесетки «Первого канала» после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года. Тогда же перестали показывать «Модный приговор» и «Вечерний Ургант».

Традиционно в роли ведущей телешоу выступит российская актриса Лариса Гузеева. Ранее в СМИ появилась информация, что ведется подготовка к съемкам программы, а именно – проводятся кастинги.

«Давай поженимся» транслировалось по «Первому каналу» с 28 июля 2008 года. Героями программы выступают и мужчины, и женщины, которые ищут вторую половинку среди трех претендентов. Ток-шоу выходило по будням.