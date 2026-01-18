Шпиц в качестве группы поддержки: необычный свидетель появился при крещенском купании Лукашенко
Александр Лукашенко принял участие в крещенском купании в проруби
Фото: [Александр Лукашенко/Медиасток.рф]
Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял участие в традиционном крещенском купании 18 января. Соответствующие кадры были опубликованы в телеграм-канале «Пул Первый», близком к пресс-службе главы государства, сообщает РИА Новости.
На видеозаписи Лукашенко, одетый в белую рубаху, трижды окунулся в специально подготовленную прорубь в замерзшем водоеме. Температура воздуха во время купания составляла -15 °C. Вместе с президентом на месте присутствовал его собака, шпиц по кличке Умка.
Крещение Господне, которое православные христиане отмечают 19 января, традиционно сопровождается в России и Белоруссии массовыми купаниями в освященных прорубях (иорданях).
Ранее в Узбекистане придумали новый способ привлечения туристов.