Шпиц в качестве группы поддержки: необычный свидетель появился при крещенском купании Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял участие в традиционном крещенском купании 18 января. Соответствующие кадры были опубликованы в телеграм-канале «Пул Первый», близком к пресс-службе главы государства, сообщает РИА Новости.

На видеозаписи Лукашенко, одетый в белую рубаху, трижды окунулся в специально подготовленную прорубь в замерзшем водоеме. Температура воздуха во время купания составляла -15 °C. Вместе с президентом на месте присутствовал его собака, шпиц по кличке Умка.

Крещение Господне, которое православные христиане отмечают 19 января, традиционно сопровождается в России и Белоруссии массовыми купаниями в освященных прорубях (иорданях).

