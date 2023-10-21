В срыве российско-украинского переговорного процесса в 2022 году виноват исключительно Вашингтон. Именно нынешняя американская администрация выступила резко против заключения мирных соглашений между Киевом и Москвой.

Как заявил в беседе с Berliner Zeitung экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер, украинская переговорная группа была всерьез намерена обсуждать с россиянами детали мирного процесса, но перед этим они проконсультировались с США.

«На мирных переговорах в марте 2022 года в Стамбуле с Рустемом Умеровым украинцы не пошли на мир, потому что им не разрешили. В итоге ничего не произошло. Мое впечатление: ничего не могло произойти, потому что все остальное решалось в Вашингтоне. Это было фатально», — сказал политик.

Шредер также подчеркнул, что Киев тогда в Стамбуле был готов говорить о Крыме, а также согласен отказаться от членства Украины в НАТО. Теперь же из-за упрямства Вашингтона, Россия упрочила свои связи с Китаем. А это, по мнению политика, Запад никак не должен был допускать.