Штаб Трампа объяснил новые обвинения против экс-президента США попыткой Байдена избавиться от соперника

Накануне экс-президенту США Дональду Трампу было выдвинуто 3 новых обвинения в деле о хранении секретных документов. Его предвыборный штаб заявил, что это является происками лидера США Джо Байдена в попытке избавиться от оппонента в президентской гонке. Об этом сообщили РИА Новости .

Так штаб ответил на 3 обвинения, дополнительно выдвинутых против Трампа прокурором Джеком Смитом. В штабе заявили, что прокурор воспользуется любыми способами, чтобы против «продажного» Байдена в гонке противостоял кто угодно, но не Трамп.

В штабе также заявили, что эти обвинения были выдвинуты, чтобы продолжить преследование Трампа «преступной семьей Байденов» и Минюстом США, находящимся под контролем действующего президента.

Недавно Трамп заявил, что на его юристов оказывается огромное давление со стороны судебной системы страны.