Штат Квинсленд в Австралии атаковали крысы

Пляжи города Карумба, расположенном в штате Квинсленд в Австралии, атаковали умирающие крысы, сообщил портал news.com.au . По информации источника, из-за этого жители города ощущают неприятный запах. Также развивается антисанитария.

Как отмечает информационный портал, люди заметили нашествие крыс несколько недель назад. Их количество растет с каждым днем.

На фотографиях, которые в соцсетях публикуют местные жители, грызунами – мертвыми и живыми, усеяны дороги города, пляжи и прибрежная часть моря. По информации издания, нашествие крыс связано с их миграцией на соседний с Квинслендом песчаный пляж в поисках еды. Из-за того, что животные теряют силы, их в полуживом состоянии выбрасывает к пляжу города, где они умирают.

Как отметил профессор Университета Сиднея Мэтью Кроутер в интервью порталу, жители города не в силах противостоять этому явлению.

«Хотя жители могут бороться, чтобы отпугивать крыс подальше от домов, не много можно сделать, чтобы сократить их число, и пусть природа сыграет свою роль», – сказал Кроутер.

Квинсленд расположен на северо-востоке материковой части Австралии. Население штата составляет более 5 млн человек. В небольшом городе штата Карумба проживают более 500 человек.