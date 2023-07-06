Штаты готовятся объявить о новом пакете военной помощи Украине в пятницу

В США определились с датой, когда будет объявлен очередной пакет военной помощи Украине. И это – пятница, 7 июля, пишет CNN со ссылкой на собственную информацию.

По данным издания, в этот пакет войдут кассетные боеприпасы, которые, кстати, не приветствуются во всем мире. Видимо, Вашингтон это не останавливает, ведь ВСУ их применяли в окрестностях Изюма осенью 2022 года.

Известно, что такие кассетные боеприпасы DPICM хранятся на складах, и администрация Штатов продолжает активное обсуждение вопроса поставок такого рода вооружений.