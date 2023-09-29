Штаты призвали Сербию отвести военных от границы с Косово

Соединенные Штаты наблюдают беспрецедентную концентрацию сербских военных на границе с Косово. Штаты призывают отвести Вооруженные силы Сербии. Об этом заявил координатор стратегических коммуникаций Белого дома Джон Кирби, передает издание РИА Новости .

По словам Кирби, концентрация военных и тяжелой техники Сербии на границе является «беспрецедентным» и назвал развитие событий «дестабилизирующим».

Он сообщил, что стягивание сербских войск продолжается на той территории уже неделю. Кирби, от лица Соединенных Штатов, призвал Сербию отвести оттуда силы.

Кирби также заявил о своей обеспокоенности растущим напряжением и периодическими вспышками насилия, самая серьезная из которых, пришлась на 24 сентября. Тогда на севере Косово погибло 3 серба и полицейский.

Координатор заявил, что атака являлась хорошо спланированной и скоординированной. Он сообщил, что в ней было задействовано 30 человек на 20 внедорожниках.

Кирби призвал провести расследование данного инцидента.