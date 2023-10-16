Штаты продемонстрировали истинное отношение к Украине

Соединенные Штаты показали свое настоящее отношение к Украине, когда началась ситуация в Израиле. Соответствующее заявление сделал обозреватель Джон Лайонс в своем материале для издания ABC News .

Автор материала отметил контраст в отношении Штатов к Украине и Израиле. Вторым был предложен срочный пакет помощи, которая может и не пригодиться, а первые уже в который раз слышат отказ от американского конгресса, подчеркнул Лайонс.

Как описал обозреватель, поддержка Израиля является «решительной и реальной», особенно в сравнении с «неохотной» помощью, которую США оказывают Украине.

Накануне американский госсекретарь Энтони Блинкен сообщил о том, что обсудил потребности израильского государства с главой страны Биньямином Нетаньяху. Как сообщил Блинкен, власти США готовы работать с конгрессом для обеспечения помощи в дальнейшем.