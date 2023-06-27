Штаты ввели санкции в отношении структур, связанных с Пригожиным

В Минфине США сообщили о введении санкций в отношении четырех юрлиц, а также одного физлица, которые в той или иной мере связаны с лидером ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным.

Известно, что речь идет об Андрее Иванове, двух компаниях из ЦАР (Midas Ressources Sarlu и Diamville Sau), а также фирмы ОАЭ ndustrial Resources General Trading и российской ООО «ДМ», пишет РИА Новости.

Причина для включения в санкционный список называется следующая: указанные лица и компании якобы принимали участие в торговле золотом, чтобы финансировать деятельность «Вагнера». Операции, по утверждению Минфина США, были незаконны.