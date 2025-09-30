Штурмовавший Капитолий «шаман» подал на Трампа иск на $40 трлн

Джейкоб Ченсли, известный как рогатый «шаман», штурмовавший Капитолий в 2021 году, предъявил иск к Дональду Трампу. Бывший сторонник экс-президента требует компенсацию в размере $40 трлн, а также провозглашает себя законным главой государства. Об этом сообщает МК.

Джейкоб Ченсли, чей образ в меховом головном уборе с рогами стал одним из символов штурма Капитолия, кардинально изменил отношение к своему кумиру. В своем новом 26-страничном иске он обвинил Трампа и республиканцев в масштабном заговоре с целью нарушения Конституции США.

По словам Ченсли, его разочарование вызвал отказ Трампа обнародовать материалы, связанные с Джеффри Эпштейном. Теперь американец, объявивший себя «истинным президентом», намерен создать «Новую конституционную республику». Ее основой должны стать только два документа — Билль о правах и оригинальная Конституция.

Самый эксцентричный пункт требований «шамана» — поручение ФРС отчеканить золотую монету номиналом $40 трлн. По его задумке, это единственный способ раз и навсегда ликвидировать суверенный долг Соединенных Штатов.

Ранее сообщалось о том, что Трамп вновь использовал фразу «бумажный тигр» в адрес России.