Трамп вновь использовал фразу «бумажный тигр» в адрес России

Трамп нарушил свое обещание и снова назвал Россию «бумажным тигром»

Политика

Дональд Трамп вновь публично охарактеризовал Россию как «бумажного тигра», хотя ранее дал слово больше не использовать это выражение. Противоречивое заявление прозвучало во время его встречи с американскими военными. Об этом сообщает РБК.

Президент США Дональд Трамп нарушил данное накануне обещание, снова применив в отношении России термин «бумажный тигр». Во время выступления перед генералами он заявил, что обращался к Владимиру Путину с вопросом, не является ли страна этим самым символом кажущейся силы.

Прежде аналогичную характеристику Трамп использовал в своем посте в соцсети Truth Social, что вызвало резкую реакцию Москвы. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков тогда парировал, что Россия — не тигр, а «настоящий медведь», подчеркнув, что бумажных медведей не существует. Несмотря на это, всего через несколько дней американский политик повторил спорное выражение, фактически проигнорировав собственную установку на отказ от него.

