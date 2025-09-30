Трамп вновь использовал фразу «бумажный тигр» в адрес России

Дональд Трамп вновь публично охарактеризовал Россию как «бумажного тигра», хотя ранее дал слово больше не использовать это выражение. Противоречивое заявление прозвучало во время его встречи с американскими военными. Об этом сообщает РБК.

Президент США Дональд Трамп нарушил данное накануне обещание, снова применив в отношении России термин «бумажный тигр». Во время выступления перед генералами он заявил, что обращался к Владимиру Путину с вопросом, не является ли страна этим самым символом кажущейся силы.

Прежде аналогичную характеристику Трамп использовал в своем посте в соцсети Truth Social, что вызвало резкую реакцию Москвы. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков тогда парировал, что Россия — не тигр, а «настоящий медведь», подчеркнув, что бумажных медведей не существует. Несмотря на это, всего через несколько дней американский политик повторил спорное выражение, фактически проигнорировав собственную установку на отказ от него.

Ранее сообщалось о том, что Трамп заявил о необычном комплименте Путина в адрес США.