«Шутки в протоколе». Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал о чувстве юмора в работе
Лавров назвал чувство юмора своим профессиональным инструментом
Фото: [Сергей Лавров на церемонии вручения дипломов ветеранам СВО/Медиасток.рф]
Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров поделился мнением о роли самоиронии и остроумия в дипломатической работе. Свое заявление он сделал в преддверии выхода очередного эпизода телепроекта «Москва. Кремль. Путин».
Поводом для вопроса стала инициатива школьницы Виктории, которая во время общения с президентом России Владимиром Путиным предложила назначить ведущим этой программы вместо Павла Зарубина. Комментируя, насколько полезно умение шутить в профессиональной деятельности, министр отметил:
«Мне точно помогает, как остальным - не знаю», — сказал он.
Ранее сообщалось о том, что Сергей Лавров поблагодарил партнеров за осуждение атаки на резиденцию Путина.