Шварценеггер: Америке нужна новая поросль политических лидеров

Звезда Голливуда и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер заявил в интервью Politico, что он сочувствует большинству американцев, обеспокоенных и даже удрученных тем, что в следующем году им вновь придется выбирать между Джо Байденом и Дональдом Трампом.

«Это действительно так, потому что никто из них не идеален, а также из-за возрастного фактора. Нам нужна новая кровь. Я всегда говорю, что нам нужна новая поросль лидеров», – сказал 74-летний Шварценеггер.

В то же время он посетовал на отсутствие явного кандидата на замену пожилым лидерам в обеих партиях.

Он объясняет это зацикленностью СМИ на двух основных претендентах на президентский пост. По словам Терминатора, телевидение освещает каждый чих Байдена или Трампа, а «для других парней не остается места».

Шварценеггер убежден, что в душе американцы ждут энергичного кандидата, который смог бы объединить нацию.