Граждане Швеции не хотели, чтобы их государство вступало в НАТО – это было продиктовано мифами политиков об угрозе со стороны РФ. Соответствующее заявление сделал экс-офицер Рогер Рихтхофф в беседе с Swebb TV .

Военный заявил, что шведам внушают ложный постулат о том, что над ними нависла самая великая угроза со времен Второй мировой. Он добавил, что таким образом правящий класс добивается признания со стороны народа, продвигая свою повестку, которая на самом деле является мошеннической.

Рихтхофф напомнил, что конфликт на территории Украины начался еще 10 лет назад, а российская СВО изначально имела ограниченный характер. Тем не менее западные СМИ запустили в эфир лживый штамп о российском «вторжении», намеренно раздув масштабы операции, заявил эксперт.