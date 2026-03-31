Шведский разведчик у границ России: депутат Госдумы раскрыл цель полета после атаки дронов

Появление шведского самолета-разведчика у границ России может быть связано с анализом недавней атаки беспилотников, заявил депутат Госдумы Андрей Колесник, сообщает Lenta.ru .

«Самолеты-разведчики после серьезных боевых действий всегда просматривают поле боя, чтобы подтвердить результаты. В данном случае, вероятно, хотели оценить, насколько отработали украинские дроны после удара по порту Усть-Луга», — пояснил Колесник.

По его словам, воздушное судно двигалось в направлении Санкт-Петербурга и начало активность вскоре после инцидента с беспилотниками в Ленинградской области. Самолет при этом не нарушал границу, выполняя задачи в международном воздушном пространстве.

Депутат подчеркнул, что подобные полеты являются стандартной практикой разведывательной авиации, которая используется для сбора данных и анализа обстановки после значимых событий.

Колесник также отметил, что в подобных ситуациях обычно поднимается истребительная авиация, сопровождающая разведывательные самолеты и демонстрирующая готовность к защите воздушного пространства.

По его мнению, такие действия могут свидетельствовать о растущей вовлеченности европейских стран в происходящие вокруг конфликта процессы.