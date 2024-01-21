Швейцария намерена провести мирный саммит по Украине с участием России

Швейцария выдвинула инициативу проведения мирного саммита по Украине с участием представителей России. Об этом рассказала президент страны Виола Амхерд в интервью газете Schweiz am Wochenende.

15 января президент Украины Владимир Зеленский с официальным визитом посетил Швейцарию. Там он попросил Амхерд организовать саммит по Украине, на котором пройдет обсуждение конфликта с РФ. Швейцарский лидер согласилась взять такие обязательства на себя.

«Россия вряд ли будет в нем участвовать, но мы вместе с другими [партнерами] ищем сейчас контакт», — отметила Амхерд.

Она добавила, что такое мероприятие должно состояться в 2024-м году. Кроме того, подчеркнула президент Швейцарии, пока неизвестно, на каком уровне пройдет «мирная конференция», имея в виду приглашение на нее либо глав государств, либо министров. Также Амхерд выразила сомнения в том, что результаты этой встречи смогут к чему-либо привести.

Ранее американский предприниматель, основатель компании Space X Илон Макс понадеялся, что мирный саммит по Украине будет организован.

Специальная военная операция РФ на Украине началась 24 февраля 2022 года. Ее главные цели — денацификация и демилитаризация соседнего государства, а также защита мирного населения ДНР и ЛНР.