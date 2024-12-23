Швейцария опровергла подготовку к проведению второго «саммита мира» по Украине

Швейцария не планирует организовывать вторую мирную конференцию по Украине. Вместо этого главными усилиями будет подготовка к переговорам о прекращении огня. Об этом «Известиям» сообщили в швейцарском Министерстве иностранных дел (МИД).

В ведомстве отметили, что Швейцария продолжает поддерживать контакты со всеми сторонами конфликта, включая Москву и Киев. Об этом свидетельствует недавний телефонный разговор министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с его швейцарским коллегой Иньяцио Кассисом.

Также в МИД добавили, что Швейцария активно взаимодействовала с представителями России, США и стран G7 в рамках подготовки к предыдущему «саммиту мира», который прошел в июне в Бюргенштоке. Россию на него не пригласили. В ходе обсуждений затрагивались пункты из украинской «формулы мира», хотя ключевые инициативы Владимира Зеленского не были проанализированы.

Президент России Владимир Путин охарактеризовал первый саммит как уловку для отвлечения внимания от серьезных проблем.

Ранее стало известно, что Киев рассматривает возможность приглашения России на второй саммит по просьбе западных союзников, однако официальный представитель МИД России Мария Захарова исключила участие Москвы, считая эту встречу бесполезной для урегулирования конфликта.

Ранее сообщалось, что новоизбранный президент США Дональд Трамп обратился к Владимиру Зеленскому с призывом прекратить огонь на Украине.