Новоизбранный президент США Дональд Трамп направил послание Владимиру Зеленскому с призывом начать обсуждение о прекращении огня в конфликте с Россией, сообщило испанское издание El País.

Отмечается, что Трамп в этом «послании» засомневался в целесообразности дальнейших притязаний Киева на контролируемые РФ территории Донбасса, задаваясь вопросом, зачем Украине так нужны разрушенные там города.

В то время как Украина обдумывает этот призыв, в Киеве состоялись обсуждения о предстоящем визите специального представителя США по вопросам украинского конфликта Кита Келлога. Дата его визита уже согласована, но официально не раскрыта.

В начале декабря Келлог представил свой план урегулирования конфликта на Украине, вызвавший различные реакции в международном сообществе. Министерство иностранных дел (МИД) России призвало не спешить с его обсуждением, подчеркивая необходимость взвешенного подхода.

Президент России Владимир Путин не раз заявлял, что Москва готова к переговорам с Киевом. Он подчеркивал, что украинские власти сами себе запретили вести коммуникацию с российской стороной.

Ранее сообщалось, что глава ЦРУ Уильям Бернс специально прибыл в Киев, чтобы надавить на украинские власти в вопросе передачи возможного компромата на Джо Байдена.