Он плох хотя бы тем, что не имеет поддержки с российской стороны. А это означает, что его невозможно воплотить в жизнь.

Глава министерства иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис считает, что план Зеленского является односторонней инициативой, которая отвергается второй стороной конфликта.

«Односторонние мирные планы не имеют шансов на успех, кроме как с помощью силы», - указал он.

Его слова привело Швейцарское телеграфное агентство. Киев не в состоянии одержать победу, чтобы освободить собственную территорию. Ему необходима для этого помощь со стороны. Министр подчеркнул, что он против того, чтобы масштаб украинского конфликта разрастался. В войну не должны вовлекаться другие государства.