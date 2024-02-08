Швейцария отменила упрощенный въезд для российских дипломатов

Как сообщил российский постпред при женевской штаб-квартире ООН Геннадий Гатилов, Швейцария ввела более строгие правила получения визы, отменив таким образом действовавшую ранее упрощенную процедуру въезда дипломатов из России.

Помимо этого, швейцарцы обязали российских дипработников предоставлять именные приглашения на проводимое международными организациями под эгидой ООН каждое конкретное мероприятие.

«Все это самым негативным образом сказывается на привлекательности и авторитете Женевы как комфортной "площадки" для проведения международных мероприятий», — резюмировал постпред, его цитирует РИА Новости.

Гатилов добавил, из-за введенных Швейцарией препонов российские делегаты вынуждены добираться до места окольными путями и более 15 часов кряду.