Швейцария планирует открыть офис НАТО в Женеве

Швейцария активно ведет переговоры с НАТО о возможности открытия офиса в Женеве, с целью укрепления своих отношений с Организацией Объединенных Наций (ООН).

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря МИД страны Пьер-Алена Эльчингера. Это новый шаг для Швейцарии, которая долгое время является не только нейтральной страной, но и местом, где базируются многие международные организации.

Предлагаемый офис в Женеве будет служить платформой для укрепления диалога и сотрудничества между НАТО и ООН. Это позволит улучшить координацию и обмен информацией в области безопасности, миротворчества и глобальных вызовов, с которыми сталкиваются международное сообщество и организации, говорят эксперты.

Официальное представительство НАТО в Женеве будет иметь стратегическое значение для Швейцарии, так как город является одним из главных центров дипломатии и международных переговоров.