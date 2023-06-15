Швейцария продаст Германии танки Leopard, которые модернизируются для Украины

Швейцария намерена продать ФРГ списанные танки Leopard, которые впоследствии модернизируют и передадут Украине. Об этом сообщила немецкая газета Bild.

По данным источника, власти Швейцарии в лице парламента поддержали инициативу со снятием танков с вооружения. Именно это было необходимым условием для их передачи Германии.

Несмотря на это, окончательное решение по данному вопросу будет принято после того, как вторая палата парламента также проголосует. Далее, отмечает источник, решение рассмотрит правительство страны, хотя оно уже давно одобрило такую схему.

13 июня Министерство обороны РФ сообщило о том, что ВС России захватили поставленные ВСУ танки Leopard. Также ведомство опубликовало в соцсетях видео с захваченными американскими БМП Bradley.

Президент России Владимир Путин во время встречи с российскими военкорами, которая прошла 13 июня, сообщил, что танки Leopard «прекрасно горят» за счет того, что внутри них срабатывают боекомплексы.