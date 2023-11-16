Швейцария расследует возможную передачу ее боеприпасов Киеву

Швейцарское Минэкономики планирует провести расследование после того, как в СМИ появилась информация о получении украинским правительством боеприпасов из Швейцарии через польскую компанию. На фоне своего нейтралитета, Швейцария выставила запрет другим странам на перепродажу приобретенного у нее оружия без согласия Берна. Об этом сообщило информагентство AFP .

В заявлении Минэкономики сообщается о том, что расследование уже начато. От остальных комментариев представители ведомства отказались до момента, как появятся результаты.

В агентстве напомнили, что частные организации не должны были подписывать декларацию о реэкспорте. Представители польской компании заявили, что факт перепродажи боеприпасов Украине, не вызывает у них никакой тревоги и не нарушает никаких процедур. Они также подчеркнули, что все выполняемые ими транзакции проверяются польским правительством.

В компании также заявили о желании судиться с журналистом, который обнародовал информацию о передаче боеприпасов. Известно, что в организации уже уточняют юридические основания для этого.