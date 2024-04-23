Швейцария разблокировала больше трехсот миллионов долларов российских активов

Швейцарским властям пришлось признать, что юридические нормы при блокировке финансов РФ далеко не всегда были выполнены. После этого на протяжении 2023 года было разблокировано порядка 318 миллионов долларов, которые находились в стране.

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявление Государственного секретариата экономики Швейцарии. Часть средств разблокировали по причине недостаточных юридических оснований на арест таких финансов.

«Разблокированы активы стоимостью 140 млн швейцарских франков, поскольку расследование показало, что юридические основания для их заморозки не были соблюдены», - заявили представители Госсекретариата.

Еще 150 миллионов швейцарских франков пришлось разблокировать, поскольку их владельцы были вычеркнуты из европейских санкционных списков. Таким образом, разблокировке подверглось 290 миллионов швейцарских франков, что является эквивалентом 318 миллионов долларов США. В течение прошлого года под блокировку попало 50 миллионов франков, поскольку их владельцы были внесены в новые черные списки.

Ранее СМИ сообщили о тайном письме президента Швейцарии Виолы Амхерд, которое оно прислала президенту Путину после его переизбрания на новый срок. Она призвала поддерживать диалог между странами, несмотря на все сложности и трудные времена.