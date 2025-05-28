Министерство экономики Швейцарии дало разрешение на продажу Германии 71 танка Leopard 1 A5. Обязательным условием сделки является запрет реэкспорта этой техники на Украину. Об этом сообщил ТАСС.

Министерство экономики санкционировало свободную продажу 71 танка Leopard 1 A5 немецкой компании. При этом в разрешении содержится отдельный пункт.

«Ни танки, ни их компоненты или комплектующие не могут быть переданы Украине», — говорится в нем.

Минэкономики напомнило, что два года назад ФРГ уже пыталась приобрести бронетехнику для дальнейшей ее передачи Киеву.

Ранее стало известно, что российская сторона отклонила Женеву как возможную площадку для переговоров с Украиной. В РФ считают, что Швейцария «утратила свой политический нейтралитет», и поэтому не может принимать участие процессах по прекращению конфликта и выступать в качестве миротворца.