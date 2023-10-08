Швейцарию назвали пристанищем шпионов из России в Европе

Швейцария является самым популярным местом для российских шпионов. Согласно данным немецкой разведки, в стране расположилось около 20% от всех находящихся в Европе российских агентов. Уточняется, что это почти 100 человек, в числе которых могут быть и дипломаты. Об этом сообщило издание NZZ .

Швейцарский депутат Фабиан Молина заявил, что шпионы из России представляют угрозы для внутренней и внешней безопасности Швейцарии. Он призвал выгнать их из страны по той причине, что дипломатический иммунитет защищает их от потенциального преследования.

Но не все коллеги оказались согласны с Молина. Есть и те, кто считает, что выгонять российских шпионов незачем. Большая часть сбора информации является законной, а власти слишком дорожат контактом с Россией.