Главком ВС Швеции и министр гражданской обороны выступили с заявлением к гражданам, которых призвали готовиться к самому худшему сценарию.

К обострению ситуации в Европе готовят жителей уже с 2023 года. Первые тревожные звоночки сделали в Германии. В Крыму не оценили слов, отметив, что это лишь подтверждает агрессивную политику Запада, которая навязывает военное противостояние. Речь шла, в том числе, и о вероятном конфликте с РФ.

«В Швеции может быть война. Я хочу апеллировать, в первую очередь, не к вашему страху, а к вашему восприятию ситуации», — отметил министр гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Булин.

Главноком Вооруженными силами Швеции Микаэль Бюден тоже высказал аналогичную мысль, добавив, что ситуация становится серьезной, пишет РИА Новости.

По мнению высокопоставленных шведов, скоро страны перейдут от слов к делу.